こちらは「おとめ座（乙女座）」の方向約4億2000万光年先の銀河「NGC 5366」と「PGC 49574」です。画像の中央に写っているのがNGC 5366、その下に写っているのがPGC 49574です。【▲ 国立天文台すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラ「HSC」で撮影された銀河「NGC 5366」（上）と「PGC 49574」（下）。NGC 5366の左上に写っている青い明るい天体は天の川銀河の恒星「HD 121589」（Credit: 国立天文台;）】この画像は、国立天文台（NA