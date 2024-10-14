◇WBOアジアパシフィック・バンタム級王座決定10回戦那須川天心3―0ジェルウィン・アシロ（2024年10月14日有明アリーナ）元世界2階級王者の亀田大毅氏（35）が自身の公式YouTubeで、那須川天心のジェルウィン・アシロ戦を生配信。初戴冠を称えた。亀田大氏の採点は「96―93」で天心だが、9回にダウンを奪うまではほぼ互角と予想していた。終盤ダウンを奪う展開に「持ってる。これも実力です」と称えた。これで天心は