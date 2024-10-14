パリ五輪に出場した陸上・桐生祥秀（２８）、柔道・ウルフアロン（２８）、フェンシング・江村美咲（２５）が１１日、フジテレビ系「酒のツマミになる話」に出演。メダル獲得後の飛行機移動について語った。団体で銅メダルを獲得した江村は、パリからの帰国便では「エコノミー」だったと明かし、進行役の千鳥・ノブも「ウソでしょ？！」と驚いた。桐生は「（僕は）ビジネス…」と申し訳なさそうに告白。「会社とかスポンサー