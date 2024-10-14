■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3046) ＪＩＮＳＨＤ 東証プライム (3349) コスモス薬品 東証プライム (260A) オルツ 東証グロース (9765) オオバ 東証プライム (9716) 乃村工芸社 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7453) 良品計画 東証プライム (3103) ユニチカ 東証プライム (3791) ＩＧポ&