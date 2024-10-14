ロッテの松本尚樹球団本部長は１４日、かねて米大リーグ挑戦を希望している佐々木朗希投手に対し、ポスティングシステムを利用しての移籍を容認するかについて「入団当初から毎年、朗希と（大リーグの）話をしている。当然、変わらずそういう話をすることになる」と述べた。