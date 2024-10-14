来週（2024年10月21日〜10月27日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2024年10月14日〜10月20日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では相手への愛情も忘れずにいましょう』｜総合運｜★★★★★悩んでいたことに新展開が訪れます。心の平穏が戻って来るでしょう。周囲