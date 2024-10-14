人生の節目で多くの人が経験する引っ越しや物件探し。新生活への期待に胸を膨らませて入居したものの、何かおかしいと感じた経験はないだろうか。『その物件、告知事項アリ 建築デザイナーが明かす怖い部屋』（宮本ぐみ：作画、宮本ぺるみ：原作/竹書房）は、建築デザイナーの視点から、そんな部屋に住んでしまった人たちを襲う世にも恐ろしい出来事をまとめたコミックエッセイだ。【漫画】本編を読む告知事項とは、過去に自殺