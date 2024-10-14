１４日午後７時４６分ごろ、千葉県北西部を震源とする地震があり、同県市川市や埼玉県草加市などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約７０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．５と推定される。主な各地の震度は次の通り。震度３＝埼玉県草加市、千葉県市川市、東京都千代田区、横浜市震度２＝さいたま市、千葉市、茨城県土浦市、宇都宮市、群馬県渋川市、山梨県富士河口湖町、静岡県熱海市。