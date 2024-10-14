１５日公示の衆院選を巡り、立憲民主党の野田佳彦代表（千葉１４区）は比例代表南関東ブロックとの重複立候補を見送る。代表として選挙に臨む覚悟を示す狙いがあるとみられる。同党が１４日発表した。逢坂誠二前代表代行（北海道８区）、岡田克也前幹事長（三重３区）も比例名簿から外れる。一方、同党は女性議員を増やすため、北海道内の小選挙区で出馬する元職と新人の女性候補２人を、同率で北海道ブロックの名簿１位に記載