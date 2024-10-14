◆プロボクシング▽８大タイトル戦「ＰＲＩＭＥＶＩＤＥＯＢＯＸＩＮＧ１０」第２日（１４日、東京・有明アリーナ）プロボクシングの８大タイトル戦「ＰＲＩＭＥＶＩＤＥＯＢＯＸＩＮＧ１０」の第２日には、米大リーグ・カブスの鈴木誠也外野手、巨人などで活躍した元大リーガーの上原浩治氏、パリ五輪で柔道男子６６キロ級を連覇した阿部一二三ら各界のアスリートが続々と集結した。鈴木は、この日のメインで