◆新日本プロレス「ＫＩＮＧＯＦＰＲＯ―ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ２０２４」（１４日、両国国技館）観衆６２１１新日本プロレスは１４日、両国国技館で「ＫＩＮＧＯＦＰＲＯ―ＷＲＥＳＴＬＩＮＧ２０２４」を開催した。メインイベントはＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・内藤哲也が「Ｇ１クライマックス」を初制覇したザック・セイバーＪｒ．と２度目の防衛戦を行った。試合はザックの関節技に内藤はコリエンド式デスティーノ