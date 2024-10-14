人気声優・井口裕香の最新写真集「MORE MORE MORE」がこのほど、第４刷となる増刷が決まった。出版元のKADOKAWAが発表した。 【写真】大胆さ全開から愛犬とのツーショットまで、井口裕香の魅力いっぱいの収録カット 「とある魔術の禁書目録」シリーズ、「〈物語〉」シリーズなど、数多くのアニメ・ゲーム作品に出演する井口裕香。声優デビュー２０年を経て、今だからこそ表現できる大人の魅力