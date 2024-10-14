サッカーの２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選で、８大会連続出場を目指すＣ組の日本は１５日午後７時３５分から、４連勝を懸けて埼玉スタジアムでオーストラリアと対戦する。日本は１４日、試合会場で最終調整した。主将の遠藤（リバプール）が体調不良で休養。出番が回ってくる可能性がある田中（リーズ）は「自分にしかできないものを出していくことが大事」。攻守にカギを握るポジションだけに、懸かる期待は