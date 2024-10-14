終盤の逆転劇に歓喜する商大の選手＝関東学院大ギオンパーク神奈川大学野球第６週第３日は１４日、関東学院大ギオンパークで横浜商大―横浜国大、神奈川工大―関東学院大の３回戦が行われ、商大が６―３で、工大が３―１で勝利してそれぞれ勝ち点を挙げた。商大は１点を追う八回２死一、三塁から田村の２点適時三塁打で勝ち越した。工大は三回に高塚が右前適時打を放った。先発古西が８回１失点に抑えた。最終週第１日は１９