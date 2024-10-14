トリンプ･インターナショナル･ジャパンが展開する｢AMOSTYLE BY Triumph(アモスタイル バイ トリンプ)｣は、新シリーズを10月10日(木)発売します。ハロウィンは心を惑わすいたずらな魔女にような魅惑的なランジェリーを。ドレススタイルもハロウィンコスプレもボディをすっきりとしたシルエットに仕上げるコレクションが登場です。 ハロウィンは心を惑わすいたずらな魔女のように 今年のハロウィンは何をしよ