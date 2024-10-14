料理愛好家の平野レミ（77）が出演するNHK「平野レミの早わざレシピ！2024秋」が14日午前、放送された。同番組は平野が、手軽に作れるレシピを紹介しながら、ゲストとともにおいしい料理を次々と完成させていく、季節ごとに生放送されている生放送番組。番組終了まであと17分となったところで「せっかちゼッポリーネ」「一丁豆腐くずしナベ」「淡泊な卵白のパクパク炒め」「よくばりおこ芸」の四品を豪快に作り上げ、スタジオを沸