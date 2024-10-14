15日から選挙戦がスタートします。自民党の公認が得られず無所属で出馬を決めた新潟2区の細田健一さんはこの連休中も信頼回復に奔走しています。一方の野党は追及の手をゆるめません。 自民党の公認得られず無所属で出馬 この3連休中、陣営スタッフが追われ続けたある作業。選挙ハガキに印刷された「自民党公認」の文字を消す作業です。その数、3万5000枚。15日の公示に間に合わせるため、家に持ち帰って作業をするスタ