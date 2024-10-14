福岡、大分、熊本を舞台に行われた国際自転車ロードレース「マイナビツール・ド・九州2024」は14日、福岡県岡垣町から同県宗像市の約141キロを走る「福岡ステージ」で閉幕した。個人総合はトタルエナジ（フランス）のエミリアン・ジャニエール（同）が優勝した。今大会は2回目で国内外の17チームが出場し、4日間の日程で行われた。次回は来年10月、長崎県佐世保市をスタートして福岡、大分など5県を舞台とするコースで開催さ