「最強の布陣」で臨んだ出雲駅伝は3位。青山学院大学・原晋監督が、レース後チームにかけた言葉とは－－ 「何が収穫かと今日はよく記者さんに聞かれるんですけど、我々が弱いんだということが分かったことだけです。去年の4年生は危機感を持ってやってくれました。出雲、全日本で負けましたけど箱根で最後勝ちました。それは自分たちの代が恥をかきたくない、そういう姿勢が4年生にある、そうい