新日本プロレスのＩＷＧＰジュニアヘビー級選手権（１４日、東京・両国国技館）は、王者のＤＯＵＫＩ（３２）が「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」ＳＨＯ（３５）を退け、３度目の防衛に成功した。入場時に襲われ王者は、いきなりピンチを迎えた。さらにＳＨＯがヤングライオンをレフェリーに衝突させたことで、ゴング前から無法地帯に。ＤＯＵＫＩはパイプスで脳天を打ち抜かれ、花道上にパイルドライバーを決められ