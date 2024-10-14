新日本プロレス１４日両国国技館大会で、ＮＥＶＥＲ無差別級王者の鷹木信悟（４１）が大岩陵平（２５）の挑戦を退け初防衛に成功した。ノアでの国内武者修行から凱旋したばかりの大岩との王座戦は、激しい肉弾戦となった。ラリアートの相打ちからジャーマンを浴びた鷹木はパンピングボンバーをさく裂させるが、大岩もアナコンダスープレックスで応戦。だが鷹木はスリーパーホールドを阻止してＭＡＤＥＩＮＪＡＰＡＮで試合