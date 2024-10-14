◆２０２４パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第３戦日本ハム５―２ロッテ（１４日・エスコンＦ）ロッテが２試合連続の逆転負けで、２年連続のＣＳ最終ステージ進出を逃した。先発した種市篤暉投手は、７回１１１球の粘り強い投球で試合を作ったが、同点の７回に水野に勝ち越しの２点三塁打を許し、無念の敗戦投手となった。試合後、種市は自身の投球内容を「ある程度自分はコントロールできて