◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック・バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦○同級１位・那須川天心（判定）同級２位・ジェルウィン・アシロ●（１４日、東京・有明アリーナ）ＷＢＯアジアパシフィックバンタム級１位の那須川天心（帝拳）が、同級２位のジェルウィン・アシロ（フィリピン）との王座決定戦を判定で制し、プロボクシング転向５戦目で初タイトルを手にした。９回にはダウンを奪った。天心は７月