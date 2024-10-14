マッシュビューティーラボがファミリーマートと協業するスキンケアブランド「Mitea ORGANIC（ミティア オーガニック）」は、2024年10月15日から、全国のファミリーマート、コスメキッチン、ピープルの各店舗、各ウェブストアで、ミッフィーとコラボしたコレクション「organic miffy×Mitea ORGANIC」を数量限定で販売します（一部店舗を除く）。コレクションテーマは「オーガニック ミッフィー」ミティア オーガニックは「水」と「