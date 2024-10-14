SALUが、今年9月からの再始動以降第2弾となる新曲「BRIGHT TIMES feat. Kohjiya」を10月16日にリリースする。 （関連：KOHH、ANARCHY、SALU……異彩を放つ“ネームドロップ”がもたらす効果を解説） 今作にはKohjiyaを迎え、ローファイヒップホップサウンドに2人が放つスキルフルかつメロディアスなフロウによって、歌の魅力が最大限引き立つ作品に仕上がっている。 リリックには、2人が歩んできたこれ