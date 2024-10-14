曽於市では、「バク転」の教室が開かれました。指導するのは「バクテンマン」こと竹田 成道さんです。総合格闘技の世界大会などに出場した経験を持つ竹田さんは、挑戦する楽しさを知って欲しいと出身地の宮崎を拠点に「バク転教室」を開いています。県内で初めて開かれた教室には小学生18人、大人2人の計20人が参加しました。「バクテンマン」による約1時間の指導で小学6年生の児童が、補助なしでバク転ができるようになっ