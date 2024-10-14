オーストラリア代表FWミッチェル・デューク（FC町田ゼルビア／日本）が、FIFAワールドカップ26アジア最終予選第4節日本代表戦の前日会見に臨んだ。最終予選で1分1敗とスタートに失敗したオーストラリア代表は、グラハム・アーノルド前監督の辞任を受けてトニー・ポポヴィッチ監督が就任。新体制の初陣となった中国代表戦では逆転勝利で初白星を掴んだ。デュークは日本代表戦に向けて、「自分たちにとっても、本当に特別な試