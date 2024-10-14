【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「初夏」はAdoが作詞・作曲を手がけた曲として初めてリリースされる楽曲 Adoの初のCDシングル「桜日和とタイムマシン with 初音ミク／初夏」から「初夏」の先行配信がスタートした。あわせて、MVも公開となっている。 「初夏」はAdoが作詞・作曲を手がけた曲として初めてのリリースとなる楽曲。今年7月からスタートした初の全国アリーナツアー『