Image: Apple iPad Airユーザー歓喜では？iPadのお供として備えたい純正のMagic Keyboard。文字入力が多い方、iPadをラップトップふうに使いたい方にはテッパンの周辺機器なんですが、iPad Air用のMagic Keyboardになんだか動きがありそう。Bloombergのマーク・ガーマン記者によると、Apple（アップル）は来年はじめに11インチと13インチのiPad Air（M2）用の新しいMagic Keyboardのリリース