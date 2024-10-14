◇WBOアジア・パシフィック・バンタム級王座決定戦同級1位 那須川天心（帝拳）＜10回戦＞同級2位 ジェルウィン・アシロ（フィリピン（2024年10月14日東京・有明アリーナ）“神童”那須川天心（26＝帝拳）が3ー0の判定でプロボクシングデビューから5連勝を飾り、キックボクシングから転向後初のタイトルを獲得した。国内での世界挑戦資格を得られる地域タイトルを手にし、来年の世界挑戦がいよいよ現実的となってきた。判定