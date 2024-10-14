プロ野球のクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファーストステージ（３試合制）は１４日、パ・リーグの第３戦が行われ、日本ハムが５―２でロッテを下して２勝１敗とし、２０１６年以来のファイナルステージ進出を決めた。１６日からソフトバンクと日本シリーズ進出をかけて戦う。セは、巨人とＤｅＮＡが対戦する。日本ハム５―２ロッテ日本ハムが２戦連続逆転勝ち。三回に清宮の２点適時打で同点とし、七回に水野の２点三塁打で勝