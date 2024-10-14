【モデルプレス＝2024/10/14】大阪発5人組ロックバンド・Novelbrightが、タレントの大倉士門・池田美優（みちょぱ）の結婚式に寄せた楽曲「アイビー」を10月22日に配信リリースすることを発表。ジャケット写真も公開された。【写真】みちょぱ、香取慎吾・櫻井翔からの粋な結婚祝い公開◆竹中雄大、“友人”みちょぱ＆大倉士門夫妻へ寄せたウエディングソング全国29公演開催された「Novelbright LIVE TOUR 2024〜CIRCUS〜」のTOUR F