11月21日(木)スタートの新ドラマ『ラブライブ!スクールアイドルミュージカル the DRAMA』(MBS毎週木曜深夜1時29分ほか)のキービジュアルが公開。あわせてしゅはまはるみ、音月桂の出演も解禁された。 『ラブライブ!スクールアイドルミュージカル the DRAMA』©「スクールアイドルミュージカル the DRAMA」製作委員会 本作は、「みんなで叶える物語」をテーマに、女子高校生が学校で活動するアイドル“スクー