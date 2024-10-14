Appleは2024年2月に空間コンピューティングデバイス「Apple Vision Pro」を発売し、その後6月28日には日本でも発売しました。そんなApple Vision Proの廉価版が2025年に発売予定であることが、Apple関連のリーク情報に精通したBloombergのマーク・ガーマン記者によって報じられています。Apple Smart Home Plans: New OS, Smart Displays, Vision Pro Integration, Robots - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/newsletters/