◆第３７回マイルＣＳ南部杯・Ｊｐｎ１（１０月１４日、盛岡競馬場・ダート１６００メートル、良）秋のダートマイル王決定戦に１５頭（ＪＲＡ６、岩手６、南関東２、兵庫１）が出走し、単勝１・１倍で断然１番人気のレモンポップ（牡６歳、ＪＲＡ美浦・田中博康厩舎、父レモンドロップキッド）が逃げ切りを決め、さきたま杯以来、４か月ぶりの実戦で５回目のＧ１制覇となった。９５年にＪＲＡとの交流レースとなり、連覇は２０、