「ザ・ドリフターズ」加藤茶の妻で、タレントの加藤綾菜が１４日までに自身のＳＮＳを更新。新ヘアカラーを公開した。インスタグラムで「秋だし一気に髪色暗くしたよカラー変えるだけで一気に肌が白く見えるカトちゃんに『いいね〜』と褒められた嬉しいー」とつづり、鏡越しの自撮りショットを披露。「３０代後半は肌と髪を綺麗に保つのが大事だね。清潔感がある艶がある女性が目標ＮＥＷカラーはグレージュベースに新