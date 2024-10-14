先週、都内各地に出没した“左手”のないサル。この3連休も目撃が相次ぎ、14日は神奈川県に現れました。◇14日午後3時半ごろ、神奈川・海老名市で撮影されたのは、犬にほえられても動じる様子のない「サル」です。それでも撮影者によると、犬とサルが互いに威嚇し合って怖かったといいます。神奈川県では、13日も女性のすぐ近くで道路に座る様子が撮影されていました。サルは女性を気にする様子もなく、“わが物顔”で座り続