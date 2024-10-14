深夜の踏切に100人も。一体、何があったのでしょうか。遮断機が下り、警報が鳴っても踏切内に居座る人たち。深夜の踏切周辺に集まっている100人以上の集団。殺到していたのは「撮り鉄」です。駅員が線路の外に誘導しますが、踏切ギリギリまで人が押し寄せて危険な状態です。撮り鉄たちが狙っていたのは一体、どんな電車なのでしょうか。鉄道ファン歴20年20代女性「普通の通勤電車の客を運ぶ電車ではなく、救援車。本線