メ～テレ（名古屋テレビ） 天皇皇后両陛下が14日開幕した国民文化祭の開会式などに出席するため、岐阜県を訪問されています。 両陛下の岐阜県訪問は2016年以来8年ぶりで14日正午前、JR岐阜羽島駅に到着されました。 午後は岐阜県庁の20階にある展望ロビーを訪れ、古田知事の案内で岐阜の山々や街並みの様子をご覧になりました。 その後、全国各地の文化活動などを発表する国民文化祭と全国障害者芸術・文化祭