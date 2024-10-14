メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋・栄などでサルの目撃情報が相次ぎました。メ～テレのカメラは、名古屋市内の住宅街をうろつくサルを捉えました。 14日午後4時半前、メ～テレのカメラが捉えたのは、1匹のサル。 名古屋市熱田区で撮影したサルは、キョロキョロと辺りを見渡しながら、塀の上を歩いていきました。その後、堂々と道路を横断。 警察は、14日朝からサルの警戒にあたることにー&#12540