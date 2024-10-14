ボートレース平和島の6日間シリーズは14日、予選4日目が行われ、15日の準優勝戦（10〜12R）に出場するベスト18メンバーが決定した。長期欠場明けとはとても思えない。産休を経て、1年3カ月ぶりに実戦に復帰した倉持莉々（31＝東京）が大ハッスルだ。初戦こそ不利な6号艇、大外発進で6着だったが、2日目から日またぎの3連勝。予選最終日となる4日目も3、2着にまとめ、得点率7位で予選突破を果たした。相棒の17号機は下位ク