松井一郎・前大阪市長（日本維新の会前代表）の父で、元大阪府議会議長の松井良夫さんが１３日、死去した。８７歳だった。通夜は１５日午後７時、告別式は１６日午前１１時、いずれも同府八尾市南植松町４の１４１葬儀会館八光殿南植松で営まれる。喪主は長男、一郎氏。