中国軍は、けさから行っていた台湾を取り囲む形での軍事演習について終了したと発表しました。中国軍で台湾を管轄する東部戦区は、台湾を取り囲む形で、陸、海、空軍やロケット軍による軍事演習を行っていましたが、日本時間午後7時、「成功裏に終了した」と発表しました。その上で、「訓練と戦争への備えを強化し、台湾独立の分離活動を断固打ち砕く」としています。一方、台湾国防部によると、台湾海峡付近で確認された中国軍の