14日午後7時46分ごろ、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は千葉県北西部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、埼玉県の草加市と朝霞市、それに八潮市、千葉県の市川市と船橋市、それに富津市、東京都の東京千代田