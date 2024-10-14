ミス・アース日本代表に選ばれ、9頭身の完璧プロポーションでグラビア界でブレイク中の斎藤恭代さんの写真集「いいんだよ?」（小学館、10月25日リリース）の表紙画像が公開されました。【写真】グラビア界でブレイク中の斎藤恭代さん表紙の画像は、笑顔の斎藤さんの大胆な手ブラカット。使用画像からデザインまで本人がこだわった表紙で、タイトルは本人の直筆です。撮影は灼熱の国・タイで行われ、魅惑のプロポーションをいかんな