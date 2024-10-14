福岡県警八女署は14日、八女市に住む男性宅固定電話に同日午前10時ごろ、総務省を名乗る女から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「オペレーターにつなぎますので1番を押してください」などと言われ、次に男から「電子通信法違反になり、2時間後に電話が使えなくなります。あなたの名前、生年月日、携帯電話番号を教えてください」などと言われたという。