2024年10月14日、オーストラリア戦の前日練習が終わった後の囲み取材に堂安律が対応。その質疑応答のなかで滅多にないハプニングがあった。ある場面で、記者複数人の質問の出だしがシンクロしたのだ。その出だし「オーストラリアが…」という“奇跡のシンクロ”を受け、堂安は「凄い、凄い。今のは凄い!!!」と興奮気味に反応した。この一連の流れを目の当たりにした記者団は大爆笑。その場の空気が一気に和んだ。 そ