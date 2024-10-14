日本サッカー協会（JFA）は10月14日、日本代表が15日に臨む北中米ワールドカップ・アジア最終予選のオーストラリア代表戦を前に、公式SNSで両国のスタッツを公開した。２か国のFIFAランキングや対戦成績、直近５試合の戦績などを掲載。日本はFIFAランキングが16位で、オーストラリアは25位、対戦成績は日本の11勝９分７敗で39得点・32失点となっている。直近５試合では、日本が５戦全勝、オーストラリアは３勝１分１敗だ。【画