「静岡ゴールデンサッカーアカデミースルガカップ2024」のリーグ戦最終戦が10月14日、静岡県袋井市のエコパスタジアムで行われました。 【動画】若きサッカー選手たちの国際交流『スルガカップ』リーグ最終戦 静岡県代表はオランダ・フェイエノールトと熱戦 「スルガカップ」は、15歳以下のサッカー選手とその指導者の育成や強化、また、国際交流を図ることが目的です。リ}