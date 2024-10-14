10月12日、静岡県内では大相撲秋の巡業が行われました。地元・焼津市出身の翠富士や大関昇進を決めた大の里を一目見ようと、会場は多くの相撲ファンでにぎわいました。 【写真を見る】満員御礼 大相撲が静岡にやって来た! 地元出身・翠富士の"肩透かし"にファン熱狂=大相撲静岡場所 ＜LIVEしずおか 杉本真子キャスター＞ 「静岡市のこのはなアリーナに来ています。きょうはここで秋の巡業大相撲静岡場所が行われる